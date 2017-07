In Polen hat die umstrittene Justizreform der nationalkonservativen Regierung die letzte Hürde im Parlament genommen. Mit dem Senat stimmte in der Nacht zum Samstag auch die zweite Parlamentskammer für den Umbau des Justizwesens. Wie die polnische Nachrichtenagentur PAP meldete, wurde der Entwurf ohne Änderungen durchgewunken. Bereits am Donnerstag hatte das polnische Abgeordnetenhaus, der Sejm, für das umstrittene Vorhaben gestimmt.

Justizminister benennt Richter

Gemäß der Reform soll der polnische Justizminister künftig die Macht haben, die Richterkandidaten für den Obersten Gerichtshof auszuwählen. Dadurch wäre es der Regierung möglich, Richter in den Ruhestand zu schicken und ihre Posten neu zu besetzen. Die Richterposten in dem über die Unabhängigkeit der Justiz wachenden Landesrichterrat sollen ebenfalls neu besetzt werden. Kritiker befürchten zudem, dass ein befangenes Oberstes Gericht künftig sogar Wahlen für ungültig erklären könnte.



Mit ihrem Beschluss ignorierten die polnischen Volksvertreter sowohl die Sanktionsdrohungen der EU-Kommission als auch warnende Stimmen im In- und Ausland, die um die Unabhängigkeit der polnischen Justiz fürchten.

Satte Mehrheit in beiden Kammern

Regierungschefin Szydlo (Archivbild) fast am Ziel: Die Justizreform ihrer Regierung hat beide Parlamentskammern passiert. Bildrechte: dpa Dass die umstrittene Justizreform problemlos beide Kammern des polnischen Parlaments passiert, war erwartet worden. Sowohl im Sejm als auch im Senat verfügt die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit PiS von Ministerpräsidentin Beata Szydlo und PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski über eine satte Mehrheit.

Veto des Präsidenten unwahrscheinlich

Polens Präsident Andrzej Duda muss das Gesetz nun noch unterzeichnen. Der Regierungschef hatte sich jüngst überraschend kritisch über die Reformpläne geäußert. Dass Duda allerdings tatsächlich sein Veto gegen das Gesetzesvorhaben einlegt, gilt als unwahrscheinlich. Obwohl er nach seiner Wahl zum Präsidenten aus der PiS austrat, gilt Duda weiter als Kandidat der Nationalkonservativen. Bisher winkte das Staatsoberhaupt selbst die umstrittensten Gesetze der PiS-Regierung durch.

Proteste in In- und Ausland

Gegen die Justizreform hatten seit Wochen zehntausende Menschen in zahlreichen Städten Polens protestiert, die die Unabhängigkeit der Justiz und die Gewaltenteilung in Gefahr sehen. Auch während der Debatte, die im Senat bis tief in die Nacht zum Samstag dauerte, gab es in Warschau und anderen Städten des Landes Mahnwachen und Proteste.



Die EU-Kommission drohte für den Fall einer Verabschiedung der Reform ein Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrages an. Es sieht als schwerste Sanktion eine Aussetzung der Stimmrechte von Mitgliedstaaten vor.

Szydlo verweist auf korrupte Justiz

Die mit absoluter Mehrheit regierende PiS von Ministerpräsidentin Szydlo weist alle Vorwürfe zurück. Die Regierungschefin führt dabei ins Feld, dass man die Justizreform den Bürgern versprochen habe. Schließlich sei Polens Justiz seit dem Ende des Kommunismus 1989 nicht reformiert worden. Die Richter seien Großteils korrupt und würden keiner demokratischen Kontrolle unterliegen, sagte Szydlo.