In der seit rund drei Wochen dauernden polnischen Parlamentskrise hat die regierende nationalkonservative Regierung Einlenken signalisiert. So rückte sie von ihren umstrittenen Plänen ab, Journalisten künftig den Zugang zum Warschauer Parlament zu beschränken.

Am 16. Dezember blockierten Demonstranten den Sejm. Bildrechte: dpa

Gegen die Pläne demonstrierten in der Vorweihnachtszeit hunderte Menschen vor dem Parlamentsgebäude in Warschau. Der Konflikt eskalierte, als Oppositionsabgeordnete am 16. Dezember das Rednerpult im Plenarsaal des Sejm besetzten und Demonstranten vor dem Gebäude die Ausgänge blockierten. Zahlreiche Politiker, darunter auch PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski und Regierungschefin Beata Szydlo, saßen stundenlang fest, bis Polizisten den Protest vor dem Gebäude auflösten. Den Sejm-Plenarsaal dagegen halten Abgeordnete der Opposition weiterhin in rotierenden Schichten besetzt.