Die polnische Regierung will trotz des Vetos von Präsident Andrzej Duda an ihrer umstrittene Justizreform festhalten. "Wir werden nicht zurückrudern", sagte Ministerpräsidentin Beata Szydlo am Montagabend mit. Das Präsidenten-Veto habe die Arbeiten an der Reform lediglich verlangsamt, betonte die Politikerin der nationalkonservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS).