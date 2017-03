Es war ein typischer Mark Rutte: Als er auf dem Weg zu einem Wahlkampftermin ist, kommt er vor einigen Tagen an einer Gruppe Kinder vorbei, die um ein Selfie bitten. Gerade will Rutte das Foto machen, da klingelt das Handy: Die Mutter eines der Jungen ist dran, ihr Sohn möge sich doch bitte schleunigst nach Hause bewegen.

Was ihn nicht daran hindert, hart durchzugreifen, wenn er es für opportun hält. So wie an diesem Wochenende, als gleich zwei türkische Regierungsmitglieder versuchten, in den Niederlanden Wahlkampf für ihr Referendum zu machen. Rutte lässt schließlich die heimlich per Auto eingereiste Familienministerin kurz vor dem Konsulat in Rotterdam stoppen und zwingt sie zurück nach Deutschland zu fahren.