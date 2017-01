Portugal Ex-Präsident Soares gestorben

Soares lag seit Mitte Dezember in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Lissabon, zuletzt war er im Koma. Der Sozialist prägte die moderne Demokratie in Portugal entscheidend mit. Er war einer der wichtigsten Protagonisten der Nelkenrevolution, die 1974 die Salazar-Diktatur zu Fall brachte. Während der Diktatur saß der studierte Anwalt drei Jahre selbst im Gefängnis, 1968 wurde er zwischenzeitlich auf die westafrikanische Insel Sao Tomé verbannt.

Zu seinen internationalen Unterstützern gehörte der deutsche Ex-Kanzler Willy Brand und der schwedische Ex-Premier Olof Palme. Die beiden halfen Soares, in den 1970er-Jahren die Sozialdemokratie in Portugal aufzubauen. Nach mehreren Amtszeiten als Ministerpräsident, wurde er 1986 vom Volk als Staatchef gewählt, in dem Jahr, in dem das südosteuropäische Land der EU beitrat.



Das Präsidentenamt hatte Soares zunächst bis 1996 inne. Als er 2006 erneut kandidierte, unterlag er jedoch. In den vergangenen Jahren trat Soares als strikter Gegner der EU-Sparpolitik auf, immer wieder kritisierte er den Umgang der EU mit den Banken und Finanzmärkten.