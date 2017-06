Prognosen zufolge kann Macron damit mit einer klaren absoluten Mehrheit in der Nationalversammlung rechnen. Demnach käme "La République en Marche" zusammen mit der verbündeten Zentrumspartei MoDem auf 390 bis 445 Sitze von insgesamt 577.



Wissen wird es Macron aber erst in einer Woche nach der zweiten Wahlrunde. In den meisten Wahlkreisen fällt dann die Entscheidung, welcher Abgeordnete ins Parlament einzieht.