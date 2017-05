Der neu gewählte französische Präsident Emmanuel Macron hat sich optimistisch über die Zukunft seines Landes geäußert. Er sagte, mit seinem Sieg in der Stichwahl öffne sich ein neues Kapitel. "Eine neue Seite unserer langen Geschichte wird heute Abend aufgeschlagen", erklärte Macron. "Ich möchte, dass es eine Neuentdeckung von Hoffnung und Vertrauen wird." Er kenne die Wut, die Angst und die Zweifel der Franzosen, sagte der 39-Jährige in Paris. Sein Ziel sei es, "die Einheit der Nation zu sichern" und die Bürger wieder mit Europa auszusöhnen. Macron setzte sich in der Stichwahl deutlich gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen durch.

Diese hat in Paris ihre Niederlage eingeräumt. Sie habe Macron angerufen, um ihm zu gratulieren, sagte die Front-National-Politikerin nach Bekanntwerden der ersten Hochrechnungen. Gleichzeitig schickte sie aber eine Warnung in Richtung des künftigen französischen Präsidenten. "Ich danke den 11 Millionen Franzosen, die mir ihr Vertrauen entgegen gebracht haben", sagte sie. "Macron präsentiert keinen glaubwürdigen Wechsel für Frankreich." Le Pen betonte, sie werde am Kopf der Bewegung derjenigen sein, die sich immer noch für Frankreich entscheiden würden.

Auch der derzeit noch amtierende französische Präsident François Hollande gratulierte Macron zum Wahlsieg. Er habe seinen Nachfolger angerufen, um ihm seine Glückwünsche zu übermitteln, sagte ein Sprecher Hollandes. Auch Regierungschef Bernard Cazeneuve gratulierte Macron.

"Sieg für geeintes Europa"

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hat sich erfreut über den Wahlsieg Macrons geäußert und Deutschland zur Unterstützung des künftigen Präsidenten aufgefordert. "Liberté, Egalité, Fraternité! Das hat Frankreich heute gewählt. Die Grande Nation war, ist und bleibt in der Mitte und im Herzen Europas", schrieb Gabriel über den Kurznachrichtendienst Twitter.

In der ARD sagte er, "Emmanuel Macron muss Erfolg haben - wenn er scheitert, wird Frau Le Pen in fünf Jahren Präsidentin und das europäische Projekt ginge vor die Hunde". Die Bundesregierung dürfe den politischen Spielraum des reformorientierten Macron nicht durch das Beharren auf eine strikte Sparpolitik einengen, warnte Gabriel. "Deshalb müssen wir jetzt unsere finanzpolitische Orthodoxie aufgeben." Wer Reformen anpacke, dürfe "nicht zeitgleich zu einem strikten Sparkurs gezwungen werden".

Regierungssprecher Steffen Seibert gratulierte über Twitter. "Herzlichen Glückwunsch, Emmanuel Macron", schrieb Seibert. "Ihr Sieg ist ein Sieg für ein starkes geeintes Europa und für die deutsch-französische Freundschaft." SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zeigte sich erfreut über den Sieg Macrons. "Und jetzt machen wir Europa gemeinsam besser!", schrieb Schulz bei Twitter.

Rechte Wählerschaft ist "Alarmzeichen"

Nach Ansicht der Grünen muss Macron Vertrauen aufbauen, um ein weiteres Erstarken der Rechten zu verhindern. "Dieses Wahlergebnis lässt zwar auf-, aber nicht durchatmen", teilten die Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt mit. Dass Rassismus in den kommenden fünf Jahren im Élysée-Palast keinen Platz habe, sei gut für Frankreich und für Europa. Macron müsse aber Vertrauen in die französische Politik zurückgewinnen - "ansonsten droht in den Jahren seiner Amtszeit ein weiteres Erstarken des rechtsextremen Front National."

Auch die Linkspartei begrüßte Le Pens Niederlage. Es sei "gut, dass die rechte, nationalistische Kandidatin in der Stichwahl gescheitert ist", erklärten die Chefs der Linken-Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht, am Sonntag. "Die vielen Wähler für Le Pen" seien aber "ein weiteres Alarmzeichen für Europa".

May und Trump gratulieren ebenfalls

Die britische Premierministerin Theresa May schloss sich den Glückwünschen an Macron zum Sieg bei der französischen Präsidentschaftswahl an. "Die Premierministerin beglückwünscht den gewählten Präsidenten Macron zu seinem Wahlsieg. Frankreich ist einer unserer engsten Verbündeten und wir freuen uns darauf, mit dem neuen Präsidenten an einer Reihe von gemeinsamen Prioritäten zusammenzuarbeiten", hieß es in einer Mitteilung der Regierung.

US-Präsident Donald Trump twitterte, "Glückwunsch an Emmanuel Macron zu seinem großen Sieg heute als nächster Präsident Frankreichs". Er freue sich auf die Zusammenarbeit, so Trump weiter.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zeigte sich "glücklich, dass die Franzosen eine europäische Zukunft gewählt haben". Er plädierte dafür, gemeinsam "für ein stärkeres und gerechtes Europa" einzutreten. EU-Ratspräsident Donald Tusk gratulierte "dem französischen Volk", das sich für "Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit" und nicht für "Tyrannei und Fake News" entschieden habe.

Kampfansage von Wilders

Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders tröstete Le Pen nach ihrer Niederlage. "Trotzdem gut gemacht", twitterte er am Sonntagabend. "Millionen von Patrioten haben für Dich gestimmt", schrieb er an Le Pen. "Du gewinnst das nächste Mal - und ich auch!" Wilders Partei PVV war aus den Parlamentswahlen in den Niederlanden vom 15. März mit 13,1 Prozent der Stimmen als zweitstärkste Kraft hervorgegangen.