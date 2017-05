Macron nach der erfolgreichen ersten Wahlrunde. Bildrechte: dpa

Der Ex-Wirtschaftsminister wird mit 39 Jahren auch der jüngste Präsident in der Geschichte des Landes. Er war als Favorit ins Rennen gegangen. Bereits in der ersten Wahlrunde hatte er mit 24 Prozent das beste Ergebnis erzielt; in der Stichwahl wurde er außerdem von den Sozialisten und Republikanern unterstützt. Deren Kandidaten waren in der ersten Wahlrunde gescheitert.



Macron plant sozialliberale Reformen, will Bewegung in den Arbeitsmarkt bringen und Unternehmen entlasten. Zuletzt hatte ein Hacker-Angriff auf seine Bewegung "En Marche!" für Wirbel gesorgt: In der Nacht zum Samstag wurden zehntausende Dokumente veröffentlicht. "En Marche!" sieht sich als sozialliberal und pro-europäisch.