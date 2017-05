Frankreich Stichwahl zwischen Macron und Le Pen

In Frankreich hat die letzte Runde der Präsidentenwahl begonnen. 47,5 Millionen Franzosen können in einer Stichwahl zwischen dem parteilosen Bewerber Emmanuel Macron und der Front-National-Kandidatin Marine Le Pen entscheiden. Die Wahllokale schließen um 20 Uhr, danach werden erste Hochrechnungen erwartet. Rund 50.000 Polizisten und tausende Soldaten sichern die Wahl gegen Anschläge ab.

Ex-Wirtschaftsminister Macron gilt als Favorit. Er hatte bereits in der ersten Wahlrunde mit dem besten Ergebnissen abgeschnitten, jetzt wird er außerdem von den Sozialisten und Republikanern, deren Kandidaten in der ersten Wahlrunde gescheitert waren.

Bei Umfragen kam er zuletzt auf 62 Prozent. Bleibt abzuwarten, ob das Zustimmung der Wähler nun tatsächlich so hoch ausfällt, oder ob sich einige distanzieren: In der Nacht zum Samstag hatten Hacker zehntausende Dokumente seiner Bewegung "En Marche!" veröffentlicht worden.



Macrons Bewegung "En Marche" sieht sich als sozialliberal und pro-europäisch. Wenn er gewinnt, dann wäre der 39-Jährige der jüngste Präsident in der Geschichte Frankreichs. Er plant sozialliberale Reformen, will Bewegung in den Arbeitsmarkt bringen und Unternehmen entlasten.