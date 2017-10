In der spanischen Region Katalonien haben Hunderttausende Menschen gegen die Polizeigewalt beim Unabhängigkeitsreferendum demonstriert. Zudem lähmte ein Generalstreik die Region im Nordenosten Spaniens.

Schach auf der Autobahn

In der katalanischen Regionalhauptstadt Barcelona war der Universitätsplatz zum Bersten voll. Nach Angaben der städtischen Polizei nahmen 300.000 Menschen an den Protesten teil. Sie sangen die katalanische Nationalhymne und riefen: "Die Straßen gehören uns!" In Girona fanden sich mehr als 30.000 Menschen ein.



Auch in Reus und anderen Städten gab es große Demonstrationen. Bereits am Morgen blockierten Demonstranten Straßen und Autobahnen. Auf der Autobahn Richtung Frankreich stellten zwei Jugendliche einen Klapptisch auf und spielten Schach.

Kein Training bei Barca

Auch am Generalstreik, der von mehreren Gewerkschaften und anderen Organisationen ausgerufen wurde, beteiligten sich unter anderem Hafenarbeiter, Verkehrsbetriebe, Universitäten und Museen.



In Barcelona etwa blieben Schulen, Geschäfte, Büros und Cafés geschlossen. Beim Fußballklub FC Barcelona fiel das Training aus. Auch das Personal der Sagrada Familia, der berühmten Basilika in der Regionalhauptstadt, legte die Arbeit nieder.

Aufruf zum friedlichen Protest

Bis zum Nachmittag verliefen die Proteste offenbar friedlich. Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hatte die Demonstranten aufgerufen, bei den Protesten friedlich zu bleiben. Auf Twitter ermahnte der 54-Jährige seine Landsleute, sich nicht provozieren zu lassen.

Hotels werfen Polizisten raus

Spanische Nationalgardisten hatten unter anderem mit Gummigeschossen auf Menschen gefeuert, die zu Wahllokalen wollten. Bildrechte: dpa Zu dem Aktionstag hatten dutzende Gewerkschaften und andere Organisationen aufgerufen. Die beiden größten Gewerkschaftsverbände Spaniens, CCOO und UGT, hatten sich ursprünglich dem Aufruf angeschlossen, zogen aber ihre Teilnahme am Montag zurück.



Offiziell geht es bei dem Ausstand um die Polizeigewalt während des gerichtlich verbotenen Unabhängigkeitsreferendums vom Sonntag. Dabei waren knapp 900 Menschen verletzt worden.



Bereits in den vergangenen Tagen hatte es in Katalonien zahlreiche Proteste gegen die spanische Polizei gegeben. Unter anderem wurden Hotels, in denen von Madrid entsandte Beamte untergebracht sind, von Demonstranten belagert. Einige Hotels an der Küste weigerten sich, Polizisten zu beherbergen.

Regionalregierung besteht auf Unabhängigkeit