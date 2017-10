Prozessauftakt in der Türkei Journalistin Tolu bleibt in Untersuchungshaft

Die in der Türkei angeklagte deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu bleibt in Untersuchungshaft. Das teilte die Vize-Vorsitzende der Linken-Fraktion im Bundestag, Heike Hänsel, mit. Hänsel beobachtet den Prozess in Istanbul.



Ihren Angaben zufolge bleiben insgesamt sechs Angeklagte in Haft, acht weitere wurden freigelassen. Weitere vier der insgesamt 18 Angeklagten waren bereits vor Prozessbeginn unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden.

Verdacht der Terrorpropaganda

Tolu muss sich wegen Verdachts der Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in der linksextremen Partei MLKP verantworten. Nach Angaben von Tolus Anwältin drohen ihrer Mandantin in dem Verfahren in Silivri westlich von Istanbul bis zu 20 Jahre Haft.

Tolu fordert ihre Freilassung

Zum Prozessbeginn wies Tolu die Vorwürfe zurück und forderte ihre Freilassung und einen Freispruch. Tolu erklärte: "Ich habe keine der genannten Straftaten begangen und habe keine Verbindung zu illegalen Organisationen." Tolu gehört zu 18 Angeklagten, denen Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in der linksextremen MLKP vorgeworfen werden.

Tolu kritisierte, dass sie seit mehr als fünf Monaten ohne Urteil in Istanbul in Untersuchungshaft sitze. Auch ihr Ehemann werde festgehalten. Sie warf der türkischen Justiz vor: "Deswegen lebt mein Sohn, der eigentlich in den Kindergarten gehen müsste, seit fünf Monaten mit mir im Gefängnis." Der zweijährige Sohn ist mit der Mutter im Frauengefängnis im Istanbuler Stadtteil Bakirköy untergebracht.

Spezialpolizei soll Waffe aufs Kind gerichtet haben

Die Angeklagte kritisierte vor Gericht auch die Umstände ihrer Festnahme am 30. April, als Anti-Terror-Polizisten ihre Wohnung in Istanbul stürmten. Die Spezialeinheit der Polizei habe die Waffe auf ihren Sohn gerichtet und sie vor den Augen des Kindes gewaltsam festgenommen. Tolu arbeitete als Journalistin und Übersetzerin für die linke Nachrichtenagentur Etha. Sie wurde in Ulm geboren und besitzt nur die deutsche Staatsbürgerschaft.

Insgesamt elf Deutsche in türkischer Haft

Die Bundesregierung fordert die Freilassung Tolus und von mindestens zehn weiteren Deutschen, die in der Türkei derzeit aus politischen Gründen inhaftiert sind. Namentlich bekannt davon sind Tolu, der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel und der Menschenrechtler Peter Steudtner.

Die Vizevorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Heike Hänsel, kündigte an, an dem Prozess gegen Tolu als Beobachterin teilzunehmen. "Mesale Tolu – genauso wie Deniz Yücel, Peter Steudtner sowie zahlreiche weitere willkürlich Verhaftete – ist nichts anderes als eine Geisel von Präsident Recep Tayyip Erdogan", sagte Hänsel. Deshalb sei kein rechtsstaatliches Verfahren zu erwarten.