Steudtner, sein schwedischer Kollege Ali Gharavi und acht türkische Menschenrechtler waren am 5. Juli dieses Jahres bei einem Seminar auf der Istanbul vorgelagerten Insel Büyükada festgenommen worden. Gegen acht der insgesamt zehn Beschuldigten wurde danach Untersuchungshaft verhängt. Darunter ist neben den beiden Ausländern auch die Vorsitzende von Amnesty International in der Türkei, Idil Eser.

Dem bereits seit Anfang Juni inhaftierten Leiter der Sektion Türkei von Amnesty International, Taner Kilic, wird sogar "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" vorgeworfen. Er soll demnach der Gülen-Bewegung angehört haben, die von der türkischen Regierung für den Putschversuch vom 15. Juli 2016 verantwortlich gemacht wird. Laut der Nachrichtenagentur Anadolu drohen Kilic siebeneinhalb bis 15 Jahre Haft.

Die Bundesregierung fordert die Freilassung Steudtners und mindestens elf weiterer Bundesbürger, die aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert sind. Steudtner sitzt im Gefängnis in Silivri westlich von Istanbul in U-Haft. Der Menschenrechtler hatte keine Verbindungen zur Türkei und wollte nach dem Seminar nach Berlin zurückkehren, wo er mit seiner Familie lebt. Wegen des Falls Steudtner hatte die Bundesregierung im Juli ihre Türkei-Politik neu ausgerichtet und den Kurs gegenüber Ankara deutlich verschärft.