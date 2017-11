Offiziell Haftbefehl gegen Puigdemont

Spaniens Staatsgerichtshof in Madrid hat einen europäischen Haftbefehl gegen den katalanischen Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont erlassen. Der Beschluss gilt auch für die vier Ex-Minister, die sich wie Puigdemont nach Belgien abgesetzt haben, wie das Gericht am Freitag mitteilte.

Demonstranten in Barcelona fordern die Freilassung der inhaftierten katalanischen Politiker Bildrechte: dpa

Puigdemonts belgischer Anwalt, Paul Bekaert, hatte erklärt, sein Mandant werde in Belgien bleiben. Er habe den belgischen Behörden Zusammenarbeit zugesichert. Sollte Belgien einem spanischen Auslieferungsantrag zustimmen, werde Puigdemont juristisch dagegen vorgehen.



Im belgischen Fernsehsender RTBF sagte Puigdemont am Freitag, er sei nicht vor der Justiz geflohen. Er wolle sich der Justiz stellen, "aber der wirklichen, nicht der spanischen." Puigdemont wiederholte, er wolle in Belgien nicht Asyl beantragen und setze weiterhin auf Dialog zur Lösung des Konflikts.



Puigdemont und die vier Ex-Minister hatten am Donnerstag eine Vorladung von Richterin Carmen Lamela missachtet. Die neun übrigen ehemaligen Angehörigen der katalanischen Regierung waren dagegen vor Gericht erschienen.



Sie wurden mit Untersuchungshaft belegt. Die sieben Männer und zwei Frauen wurden nach den Vernehmungen umgehend zu zwei Gefängnissen im Madrider Umland gefahren.