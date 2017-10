Der in Spanien wegen Rebellion angeklagte katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont will kein politisches Asyl in Belgien beantragen. Das erklärte er am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Brüssel.

Er versuche nicht, sich der Justiz zu entziehen, so Puigdemont weiter. Wenn ihm bestimmte "Zusicherungen" gemacht würden, werde er nach Katalonien zurückkehren. Er erklärte sich bereit, die von der Zentralregierung angesetzte Wahl am 21. Dezember zu akzeptieren.

"Keine Republik auf Gewalt gründen"

Puigdemont rief dazu auf, den Weg hin zur Unabhängigkeit Kataloniens zu verlangsamen. "Wir können keine Republik für alle auf Gewalt gründen", sagte er. Wenn dies bedeute, dass die Entwicklung hin zur Unabhängigkeit verlangsamt werde, dann sei dies "ein vernünftiger Preis".

In seiner Heimat drohen Puigdemont bis zu 30 Jahren Haft. Die spanische Staatsanwaltschaft hatte am Montag Anklage gegen die Mitglieder der entmachteten katalanische Regionalregierung beantragt. Den Politikern wird Aufruhr, Rebellion und Missbrauch öffentlicher Mittel vorgeworfen.

Nach der Verkündung der Loslösung von Spanien durch das Parlament in Barcelona am Freitag hatte die Zentralregierung die Regierungsgewalt in Katalonien übernommen, die dortige Regierung entlassen und Neuwahlen angesetzt.

Durchsuchungen bei regionaler Polizei

Am Dienstagmorgen hatten Einheiten der spanischen Guardia Civil das Hauptquartier der katalanischen Polizei durchsucht. Ein Sprecher der Guardia Civil sagte, die Beamten seien in das Hauptquartier der Mossos d'Esquadra in der Stadt Sabadell bei Barcelona eingedrungen. Auch Standorte der Mossos in Girona und Tarragona wurden durchsucht.

Dabei gehe um das Verhalten der katalanischen Polizei am 1. Oktober, dem Tag des von Madrid verbotenen Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien. Beschlagnahmte Unterlagen sollen den Vorwurf untermauern, dass die Mossos sich durch absichtliche Untätigkeit der Anordnung widersetzt hätten, Schulen und andere Wahllokale in der Region abzuriegeln, um die Abstimmung zu verhindern.