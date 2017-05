Putin sagte am Mittwoch in Sotschi vor Pressevertretern, er werde dem US-Kongress und dem Senat die Aufnahme aushändigen, wenn die Regierung in Washington damit einverstanden sei. Die Kontroverse in den USA entwickle sich zur "politischen Schizophrenie". Putins Berater stellte wenig später klar, dass es sich nicht um eine Tonaufnahme handle, sondern um eine schriftliche Aufzeichnung des Gesprächs.

US-Präsident Trump empfing den russischen Außenminister Lawrow im Weißen Haus. Bildrechte: dpa

Hintergrund sind die Berichte von US-Medien, Trump habe bei dem Gespräch in der vergangenen Woche in Washington vertrauliche Geheimdienstinformationen über die Dschihadistenmiliz IS an Lawrow weitergegeben. In den USA wird ihm vorgeworfen, er habe damit die Quellen eines befreundeten ausländischen Geheimdienstes gefährdet zu haben.



Trump verteidigte sein Vorgehen. Er habe Lawrow lediglich Fakten über Terrorismus und Flugsicherheit weitergegeben. Dazu habe er als Präsident das Recht.