Russland wird angesichts der beabsichtigten neuen US-Sanktionen insgesamt 755 amerikanische Diplomaten des Landes verweisen. Das sagte Kremlchef Wladimir Putin der Agentur Tass zufolge - ließ aber offen, ob bei der Zahl auch Angehörige mitgezählt werden. Sollte es so kommen, so wäre das in jedem Fall die wohl größte Ausweisungsaktion von Diplomaten in der jüngeren Geschichte.