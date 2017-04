Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Gegnern des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad inszenierte Gasangriffe vorgeworfen und vor weiteren "Provokationen" mit chemischen Waffen in dem Bürgerkriegsland gewarnt. Der Kremlchef sagte nach einem Treffen mit Italiens Präsident Sergio Mattarella am Dienstag in Moskau, Russland lägen Informationen vor, wonach auch in anderen Teilen Syriens "Substanzen" verstreut werden sollen, um der syrischen Regierung den Einsatz chemischer Giftstoffe vorzuwerfen. So habe man Hinweise, dass entsprechende Angriffe unter anderem im Großraum von Damaskus vorbereitet würden.

Weitere US-Attacken erwartet

Das al-Shayrat Flugfeld der syrischen Luftwaffe nach dem US-Angriff. Bildrechte: DigitalGlobe via Department of Defense/AP/dpa In dem Zusammenhang sagte der russische Präsident auch, sein Land rechne mit weiteren US-Attacken auf die syrische Armee. "Wir haben Informationen, dass eine ähnliche Provokation geplant ist", sagte Putin mit Blick auf den US-Angriff auf einen syrischen Fliegerhorst in der vergangenen Woche. Er habe gehört, dass die USA Angriffe auf Vororte im Süden von Damaskus vorbereiten würden. Konkrete Belege lieferte er allerdings nicht. Zugleich kündigte Putin an, den angeblichen Gaseinsatz in Chan Scheichun sorgfältig zu untersuchen.

"Chemiewaffen-Einsatz nicht in Interesse Assads"

Das russische Verteidigungsministerium erklärte kurz nach der Äußerung Putins am Dienstag, es liege nicht im Interesse der Regierung Assad, Chemiewaffen einzusetzen. Zudem verfüge die syrische Armee gar nicht mehr über solche Waffen. Kurz nach dem angeblichen Giftgasangriff hatte Moskau erklärt, bei Angriffen in Chan Scheichun sei ein Lager der Rebellen mit Chemiewaffen getroffen worden. Russland ist im syrischen Bürgerkrieg der wichtigste Verbündete von Präsident Assad.

Ungeklärter Giftgas-Zwischenfall

Bei dem bis heute nicht retslos geklärten Zwischenfall sollen nach Rebellenangaben mindestens 87 Menschen getötet worden, darunter zahlreiche Kinder. Die UN sind sich bis heute nicht sicher, wer dahinter steckt. Ungeachtet dessen ließ US-Präsident Trump als Reaktion den Stützpunkt Al-Schairat der syrischen Luftwaffe mit Marschflugkörpern beschießen. Von der Basis aus sollen nach US-Angaben die Gasangriffe geflogen worden sein. Auf dem Stützpunkt sind auch russische Militärs stationiert.

US-Regierung beschuldigt auch Russland

SU-22 Kampfflugzeig der Syrischen Luftwaffe (Archivbild) Bildrechte: dpa Ein US-Regierungsvertreter in Washington, der nicht genannt werden wollte, warf Russland am Dienstag vor, die Rolle der syrischen Regierung bei dem mutmaßlichen Giftgasangriff vertuschen zu wollen. Das US-Präsidialamt verbreitete einen Bericht, wonach der chemische Kampfstoff offenbar von syrischen Kampfflugzeugen vom Typ Su-22 abgeworfen wurde. Der anonyme Regierungsvertreter kündigte an, eine mögliche Komplizenschaft russischer Soldaten solle noch untersucht werden.



Der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, sagte allerdings, derzeit gebe es in den US-Geheimdiensten "keinen Konsens" darüber, ob Russland in den Angriff involviert gewesen sei oder nicht.

Trump-Sprecher findet Assad schlimmer als Hitler