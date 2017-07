Linda W. aus Pulsnitz ist eine von insgesamt drei islamistischen Ausreisern aus Sachsen. Die anderen beiden kommen aus Dippoldiswalde. Drei im Vergleich zu 900 Ausreisern aus ganz Deutschland, da wird deutlich: Der Freistaat ist kein islamistischer Hotspot. Ähnlich sehen die Zahlen für Thüringen und Sachsen-Anhalt aus.

Dieses Bild, das eine junge Frau in Mossul zeigen soll, kursiert in den sozialen Netzwerken. Ob es sich um die Vermisste aus Pulsnitz handelt, ist noch nicht eindeutig geklärt. Unter den in Mossul festgenommenen IS-Anhängerinnen ist nach irakischen Armeeangaben keine 16-jährige Deutsche. Bildrechte: Twitter/Vian Dakhil Was auffällt: Sowohl in Sachsen als auch in Sachsen-Anhalt sind es auch junge Mädchen, die nach Syrien und in den Irak ausgereist sind. Kein Zufall, sagt David Aufsess. Der Streetworker aus Bremen arbeitet mit radikalisierten Jugendlichen und sagt: Islamismus ist kein reines Männer-Phänomen. "Tatsächlich ist die Szene auch sehr stark von Frauen und von Mädchen geprägt, die aber nach außen viel weniger sichtbar sind. Die sind dann über soziale Netzwerke organisiert, also Whatsapp-Gruppen oder Telegram-Kanälen. Der IS ist ja mittlerweile zurückgedrängt, deshalb ist auch der Propaganda-Output weniger geworden."



Im Unterschied zu westdeutschen Bundesländern trifft diese Propaganda in Mitteldeutschland fast ausschließlich Jugendliche ohne Migrationsgeschichte - so wie bei Linda W. aus Pulsnitz oder Samuel W. aus Dippoldiswalde, der einzige sächsische Rückkehrer.

Weniger IS-Rekruten als in Vorjahren

Generell ist die Ausreisewelle von Deutschen Islamisten nach Syrien und dem Irak abgeebbt. Es hat sich herumgesprochen, dass von den deutschlandweit 900 Ausreisern 140 inzwischen gestorben sind. Axel Heidrich vom Sächsischen Verfassungsschutz sagt dazu: "Also diese Ausreisedynamik, die wir mal hatten, die haben wir nicht mehr. Das hat sicherlich auch mit den schweren Kämpfen in Mossul und Rakka zu tun. Die Ausgereisten sind überwiegend männlich - ein Achtel Konvertiten, 20 Prozent Frauen und vereinzelt haben wir Minderjährige dabei."



Mit der militärischen Niederlage des Islamischen Staates geht zwar die Zahl der deutschen IS-Kämpfer zurück. Aber das Problem Islamismus bleibt. Und es wächst. In Sachsen gab es 2015 noch 300 Islamisten, seit letztem Jahr sind es schon 350. Schwerpunkt ist die Leipziger Al Rahman Moschee. Auch die Muslim-Brüder bauen laut Verfassungsschutz in Sachsen ihr Netzwerk auf.

Intensive Jugendarbeit

Die Mitglieder des IS haben in Syrien und dem Irak nicht nur gemordet, sondern auch Jahrhunderte alte Kulturgüter zerstört. Bildrechte: dpa Thomas Mücke will da einen Gegenpol setzen. Seit 26 Jahren arbeitet er in der Deradikalisierungsarbeit mit Jugendlichen. In der Dresdner Neustadt richtet er gerade sein neues Büro ein. Sein Beratungsangebot wendet sich an Jugendliche in der islamistischen Szene in Sachsen. "Es ist eine aufsuchende Tätigkeit, dieser junge Mensch wendet sich nicht von sich aus zu uns, sondern wir müssen den Kontakt suchen. Er ist noch nicht immer gleich zum Ausstieg bereit. Aber wir versuchen eine Beziehung herzustellen, Vertrauen aufzubauen und dass der junge Mensch andere Sichtweisen erfährt. Vor allem ist sehr wichtig, dass er wieder anfängt, Fragen zu stellen und frei zu denken."