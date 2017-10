"Die Verantwortlichen in Katalonien haben sich an den Rand des Rechts begeben, indem sie gegen Verfassung und Autonomiestatuts verstoßen haben. Das können wir nicht akzeptieren." Der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont und sein Kabinett müssten abgesetzt werden, sagte Rajjoy unter dem Applaus der Abgeordneten der Partido Popular, die die meisten Sitze im spanischen Senat hat.

Der spanische Regierungschef bezeichnete den katalonischen Abspaltungsprozess in seiner Rede vor dem Senat als antidemokratisch und gesetzeswidrig. Er widerspreche den Rechten aller Spanier und zerstöre den Zusammenhalt der katalanischen Gesellschaft. Angesichts dieses Angriffs auf den Rechtsstaat sei die Wiederherstellung der Gesetzmäßigkeit das Einzige, was man tun müsse. Mit der Aktivierung von Artikel 155 werde die Rechtmäßigkeit hergestellt und Katalonien gerettet.

Der Senat in Madrid will im Laufe des Tages über Zwangsmaßnahmen gegen die katalanische Regionalregierung abstimmen, darunter auch Neuwahlen in der Region. Weil Rajoys Partei "Partido Popular" die Mehrheit hat, gilt eine Zustimmung als sicher.



Neuwahlen hatte Kataloniens Regierungschef Carles Puigdemont am Donnerstagabend abgelehnt. Nach den Beratungen in Madrid will das katalanische Parlament darüber beraten. Die Regionalregierung hatte ein Unabhängigkeitsreferendum durchgeführt, obwohl das spanische Verfassungsgericht dieses verboten hatte. Bei diesem Referendum hatte sich die Mehrheit der Katalanen, die trotz massiver Polizeigewalt abgestimmt hatten, für die Unabhängigkeit entschieden.