Kurz vor Gesprächen der USA und Chinas über Nordkorea hat Pjöngjang erneut eine ballistische Rakete getestet. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs wurde die Rakete nahe Sinpo an der Ostküste Nordkoreas abgefeuert. Sie sei etwa 60 Kilometer weit in Richtung Japan geflogen. Ein Sprecher der japanischen Regierung sprach von einer "extrem problematischen Aktion". Auch Südkorea zeigte sich besorgt. Die Armee behalte "Nordkoreas provokative Schritte genau im Auge und hält eine hohe Verteidigungshaltung aufrecht", hieß es.

US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt den Druck auf Nordkoreas wichtigsten Unterstützer China deutlich erhöht. Anfang der Woche kündigte er in einem Interview an, den Streit um das nordkoreanische Atomprogramm selbst zu lösen , wenn Peking das nicht tue.

Die Führung in Pjöngjang drohte daraufhin mit "Gegenmaßnahmen". Auch ein gemeinsames Militärmanöver der USA mit Südkorea und Japan kritisierte das nordkoreanische Außeniministerium als "rücksichtsloses Vorgehen". Die koreanische Halbinsel gerate so "an den Rand eines Krieges".

Am Donnerstag und Freitag trifft sich Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Dabei soll es nach Angaben des Weißen Hauses in Washington besonders um den Konflikt mit Nordkorea gehen. Nach Einschätzung von US-Sicherheitsberatern könnten nordkoreanische Langstreckenwaffen schon in vier Jahren in der Lage sein, Atomsprengköpfe bis in die USA zu tragen.