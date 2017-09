Reaktionen auf Juncker-Vorstoß Von Akzeptanz bis Ablehnung

Die Bundesregierung wollte die Forderung des EU-Kommissionspräsidenten unterdessen nicht kommentieren. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, darüber müsse auf dem Sondergipfel Ende September in estländischen Tallinn gesprochen werden. Ein Sprecher von Finanzminister Wolfgang Schäuble sagte, für einen Euro-Beitritt müssten bestimmte Kriterien erfüllt werden. Das Verfahren sei ein langer Prozess.



CSU-Politiker mahnten bei der Ausweitung der Euro-Zone Vorsicht an. Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber sagte, für den Euro-Beitritt gebe es klare Kriterien. Solange die Kandidaten diese nicht erfüllten, dürfe die Aufnahme nicht per Dekret erzwungen werden, wie einst bei der Aufnahme Griechenlands.