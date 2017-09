Nach jüngstem Raketentest UN-Sicherheitsrat soll am Abend beraten

Die USA und Japan habne mit Empörung auf den neuerlichen Raketenabwurf von Nordkorea reagiert. Am Abend kommt der UN-Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu einer Dringlichkeitssitzung in New York zusammen.