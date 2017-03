Auch das neue Einreise-Dekret von US-Präsident Donald Trump stößt in den Vereinigten Staaten auf breite Kritik. Der Anführer der Demokraten im US-Senat, Chuck Shumer, betonte, auch ein abgeschwächtes Einreiseverbot sei ein Einreiseverbot. Der "New York Times" sagte Shumer außerdem, das Dekret sei engherzig und unamerikanisch. Deutlichere Worte fand der US-Senator und frühere demokratische Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders. Er schrieb auf Twitter, der Einreisestopp sei ein rassistischer und anti-islamischer Versuch, "uns zu entzweien".

Der Generalsekretär von Amnesty International, Salil Shetty, erklärte, das neue Dekret liege ganz auf Trumps politischer Linie, die Angst vor Muslimen zu schüren. Trump verweigere Schutzbedürftigen, die vor Krieg und Konflikten auf der Flucht seien, die Hilfe der USA. Die Amerikanische Bürgerrechtsunion ACLU warf Trump vor, sich der religiösen Diskriminierung verschrieben zu haben und diese in den Mantel der nationalen Sicherheit hülle. Auch die Katholische Kirche erklärte, das neue Einreiseverbot gefährde Menschenleben. Flüchtlinge würden pauschal an der Einreise gehindert. Der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Washington, Bob Ferguson, der gegen das erste Dekret Trumps erfolgreich geklagt hatte, kündigte an, er wolle den neuen Erlass prüfen und dann über rechtliche Schritte entscheiden.

Trump hatte am Montag ein neues Dekret unterzeichnet, wonach Bürgern von sechs überwiegend muslimischen Ländern für 90 Tage die Einreise verwehrt werden soll. Betroffen sind Menschen aus Iran, Libyen, Syrien, Somalia, Sudan und Jemen. Iraker sind anders als beim ersten Einreisedekret ausgenommen.



Abgemildert wurde auch die Regelung für syrische Flüchtlinge. In der ersten Fassung war für sie ein unbefristetes Einreiseverbot verhängt worden. Nun unterliegen sie wie alle anderen Flüchtlinge einem auf 120 Tage befristeten Bann.



Das überarbeitete Dekret soll am 16. März in Kraft treten, um Behörden und Fluggesellschaften Zeit zur Vorbereitung zu geben. Ein Chaos an Flughäfen wie nach dem ersten Dekret will die US-Regierung vermeiden.