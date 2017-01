Beispiel Wirtschaftspolitik: "Ich werde der großartigste Jobproduzent sein, den Gott je geschaffen hat", sagt Trump. Er will dafür Freihandelsverträge überprüfen, gegebenenfalls kündigen, und Strafzölle verhängen für Firmen, die Jobs nach Mexiko oder in andere Länder auslagern. Beides könnte auch die exportorientierte deutsche Wirtschaft treffen.

Dennoch rechnet er noch nicht damit, dass Donald Trump seine Ankündigungen eins zu eins umsetzt; denn sie würden seiner Meinung nach auch der US-Wirtschaft schaden. "Niemand ist eine Insel. Zu glauben, Wohlfahrt steigern durch Abschottung, das erinnert irgendwie an die Amish People. Das kann nicht funktionieren", so Kempf im rbb Inforadio.

Was Kempf meint, erklärt er an einem Beispiel: Strafzölle gegen Mexiko würden dort produzierte Autos in den USA teurer machen. Das hätte dann aber auch zur Folge, dass amerikanische Zulieferer weniger Teile nach Mexiko verkaufen können. Solche Mechanismen blende Trump bisher aus. "Ich habe immer verstanden, dass es schwierig ist, wirtschaftliche Zusammenhänge auf 140 Twitter-Zeichen zu erläutern. Gestern hätte er die Chance gehabt, er hat sie nicht genutzt", so Kempf.