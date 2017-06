Russlands Staatschef Wladimir Putin hat Verständnis für den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen gezeigt. Putin vergaß am Freitag in St. Petersburg zunächst kurz die neuen Machtverhältnisse in Washington und sagte: "Ich werde nicht über Obama - oh, ich meine Trump - urteilen wegen der Entscheidung, die er getroffen hat." Er selbst hätte allerdings Neuverhandlungen des Klimaabkommens einer Kündigung vorgezogen, fügte Putin hinzu.

Zugleich hob Putin hervor, dass Trump "sich nicht weigert, an der Angelegenheit zu arbeiten". Daher müssten jetzt die Bedingungen geschaffen werden, um wieder zusammenzuarbeiten und eine Übereinkunft zu erzielen. Dafür habe Trump einen Denkanstoß geliefert, findet Putin. Man müsse auch an jene denken, die Ihre Arbeit verlieren werden durch den Kampf gegen die Erderwärmung.

Trump hatte am Donnerstag den Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem historischen Pariser Abkommen angekündigt. Er begründete dies damit, dass die Vereinbarung einseitig zu Lasten seines Landes gehe und den Verlust von Arbeitsplätzen verursache. Er forderte Verhandlungen über ein neues internationales Klimaabkommen. Die EU wies diese Forderung zurück.

Indien: Jetzt erst recht

Weltweit verurteilten Regierungen den Ausstieg der USA aus dem Vertrag zur Reduzierung von Treibhausgasen. Der indische Umweltminister Harsh Vardhan sagte, seine Regierung werde sich weiterhin an das Klimaschutzabkommen halten - "ungeachtet der Haltung von irgendjemandem, irgendwo in der Welt".

Indien ist nach China und den USA der drittgrößte Treibhausgas-Emittent der Welt. Auch die EU und China bekannten sich zum Pariser Ziel, die Erderwärmung auf maximal zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Kanzlerin Angela Merkel erklärte, das Projekt könne trotz der Abkehr der USA ein Erfolg werden.

Ein Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen könnte nach Einschätzung der UNO einen Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um bis zu 0,3 Grad Celsius zur Folge haben.

Der Forscher Deon Terblanche von der Weltorganisation für Meteorologie sagte, noch sei es zu früh, die Folgen des US-Rückzugs genau einzuschätzen. Aber es gebe bereits Modellrechnungen und die gingen von einer Größenordnung von 0,3 Grad Celsius aus. Terblanche zufolge dürfte es mehrere Jahre dauern, bis die Welt die Auswirkungen der Entscheidung von US-Präsident Trump "richtig versteht".

Der US-Milliardär Michael Bloomberg hat den Vereinen Nationen eine Millionenspende für den Klimaschutz zugesagt. Der ehemalige Bürgermeister von New York will gemeinsam mit anderen Organisationen 15 Millionen Dollar an das UN-Klimasekretariat spenden - genau die Summe, die durch den Ausstieg der USA verloren ginge.

Der 75-jährige Bloomberg zeigte sich kämpferisch: "Das amerikanische Volk wird das Klimaabkommen einhalten, und Washington kann uns nicht davon abhalten."

Einige Experten können der Entscheidung der US-Regierung auch etwas Positives abgewinnen. Sie sagen, die Trump-Regierung sei innerhalb des UN-Klimaprozesses potenziell gefährlicher als außerhalb. Der Ausstieg aus dem Pariser Abkommen biete Chancen für neue Allianzen beim Klimaschutz.

US-Ausstieg als Chance für strengere Klimaschutzauflagen? Bildrechte: colourbox Mohamed Adow von der Hilfsorganisation Christian Aid, die die Interessen ärmerer Länder bei den Klimaverhandlungen vertritt, hofft ebenfalls: "Besser, Trump ist außerhalb des Abkommens, als dass er es von Innen aushöhlt."



Denn ein so mächtiger Staat wie die USA könnte die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens bremsen oder gar sabotieren. Es müssen noch zahlreiche Fragen rund um die 2015 erzielte Vereinbarung geklärt werden, unter anderem mit Blick auf die für 2018 erwartete erste Bilanz oder auf die Transparenz der Klimapolitik der einzelnen Länder.

Nach Einschätzung von Experten könnte Trumps Politik und der Ausstieg aus dem Klimaschutzabkommen den USA und ihrer Wirtschaft sogar schaden, statt sie zu stärken. "Diese Entscheidung basiert auf dem wirtschaftlichen Denken des vergangenen Jahrhunderts und wird die USA in eine Volkswirtschaft des vergangenen Jahrhunderts verwandeln", sagte Andrew Steer vom Think-Tank World Resources Institute.

Schätzungen zufolge beschäftigte der Sektor der Erneuerbaren Energien 2016 in den USA rund 800.000 Menschen - fast fünfmal so viele wie der Kohle- und Erdölsektor. Hunderte Unternehmen haben den Präsidenten aufgerufen, auf eine klimafreundliche Wirtschaftspolitik zu setzen.