Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und die Internationale Organisation für Migration forderten die USA auf, weiter Menschen auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung Unterschlupf zu gewähren. Die USA müssten in dieser Sache "an ihrer Führungsrolle und langen Tradition festhalten".

In einer Zeit, in der weltweit mehr Vertriebene denn je Schutz suchten, entzögen sich die USA ihrer traditionellen Verantwortung, erklärte die Organisation Human Rights Watch in Washington. "Trumps jüngstes Dekret trifft die Menschen, die am meisten in Not sind: jene, die vor Gewalt und Terrorismus fliehen", sagte eine Sprecherin der Organisation.