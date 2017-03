Der Vizepräsident des Europaparlaments und FDP-Politiker, Alexander Graf Lambsdorff, sagte der Zeitung "Die Welt", am besten sollte die EU entscheiden. Die Europäische Union sollte sich auf die einheitliche Linie verständigen, türkischen Ministern Wahlkampfauftritte in der EU nicht zu erlauben. Zu einer gemeinsamen EU-Strategie rät auch Grünen-Chef Cem Özdemir. Ansonsten würden die Länder gegeneinander ausgespielt, indem die türkischen Minister es in einem anderen Land probierten. Das sei nicht die Sprache, die Ankara verstehe, so Özdemir im ZDF: