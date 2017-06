May: "Willen des Volkes Rechnung tragen." Bildrechte: dpa Premierministerin Theresa May, die von Königin Elisabeth II. am Freitag den Auftrag zur Regierungsbildung erhielt, kündigte nach ihrem Besuch bei der Queen an, sie werde "dem Willen des Volkes Rechnung tragen" und Großbritannien aus der Europäischen Union führen. May hatte die Neuwahlen angesetzt, weil sie sich vom Wähler die Rückendeckung für die von ihr angekündigten Verhandlungen mit dem Ziel eines "harten Brexits" holen wollte. Dessen Ergebnis wäre eine "saubere" Trennung von der Europäischen Union, also auch die Auflösung des gemeinsamen Arbeits- und Binnenmarktes, gewesen.

Corbyn und Labour wollen einen "weichen Brexit". Bildrechte: dpa Mays ärgster Kontrahent, Labour-Chef, Jeremy Corbyn, forderte May nach den starken Verlusten ihrer Konservativen Partei auf, ihren Posten zu räumen. Seine Partei will zwar ebenfalls das Ergebnis des Referendums vom vergangenen Jahr umsetzen, und Großbritannien aus der EU führen, allerdings will Labour einen "weichen Brexit" und die enge Kooperation mit Brüssel wie sie beispielsweise Norwegen pflegt. Das nordeuropäische Land ist kein EU-Mitglied, hat aber vollen Zugang zum europäischen Binnenmarkt. Im Gegenzug beteiligt es sich an der Finanzierung des EU-Haushalts.

Sturgeon: "Harten Brexit aufgeben." Bildrechte: dpa Auch die in Schottland regierenden Nationalisten der SNP und ihre Vorsitzende Nicola Sturgeon fordern eine Abkehr vom Konzept des "harten Brexit". Das "rücksichtslose" Verfolgen dieser Vorstellung durch die Regierung May müsse "aufgegeben werden", sagte die schottische Regierungschefin in Edinburgh. May habe "jede Autorität und Glaubwürdigkeit verloren".

Tusk: "Zügige Verhandlungen notwendig." Bildrechte: dpa EU-Ratspräsident Donald Tusk warnte unterdessen vor einem Brexit ohne Verhandlungen. Man müsse alles daran setzen, dass Verhandlungen Zustandekommen, um nicht am Ende ohne Vereinbarung dazustehen, twitterte Tusk nach dem Bekanntwerden des Wahlergebnisses. In seinem späteren Glückwunschschreiben an May drängte Tusk zugleich auf den zügigen Start der Brexit-Gespräche. Wegen des Zeitrahmens, den der Artikel 50 des EU-Vertrags dafür vorsehe, gebe es "keine Zeit zu verlieren". Zugleich fordert der Pole möglichst geringe Auswirkungen für Bürger und Wirtschaft. Seit März läuft eine zweijährige Frist bis zum EU-Austritt Großbritanniens. Bis März 2019 muss deshalb ein Austrittsabkommen verabschiedet sein.



Die Gespräche zum Brexit sollten eigentlich in zehn Tagen beginnen. May bekräftigte am Freitag, den Termin einhalten zu wollen. Mehrere Politiker in Großbritannien und in der EU bezweifelten, dass die Gespräche ohne Verzögerung beginnen könnten.

Juncker: "keine zügigen Verhandlungen:" Bildrechte: dpa Auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ging nicht von einem zügigen Beginn der Brexit-Gespräche aus. "Der Staub in Großbritannien muss sich jetzt legen", sagte Juncker der "Süddeutschen Zeitung" am Freitag.



EU-Unterhändler Michel Barnier schrieb auf Twitter, die Austrittsgespräche sollten beginnen, "wenn das Vereinigte Königreich bereit ist".

Lambsdorff: "Brexit steht nicht zur Debatte." Bildrechte: IMAGO Für den Vizepräsident des Europaparlaments, Alexander Graf Lambsdorff, steht der Brexit nicht zur Debatte. Zugleich kritisierte der FDP-Politiker die britische Regierungschefin. May trage die Verantwortung für das Wahlergebnis. Die Premierministerin stehe nun mit einer "Torte im Gesicht da", sagte Lambsdorff MDR AKTUELL. Das erinnere etwas an Monty Python. May habe einen miserablen Wahlkampf gemacht. Zudem sei sie für ihre Zeit als Innenministerin abgestraft worden.



Der Vorsitzende der deutsch-britischen Parlamentariergruppe, Stephan Mayer, erwartet nach dem für die Konservativen desaströsen Wahlergebnis zunächst eine Zeit der Instabilität in Großbritannien. Er könne sich nicht vorstellen, dass May sich über lange Zeit hinweg als Parteivorsitzende der Konservativen und als Premierministerin halten werde, sagte er NDR Info.