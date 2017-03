Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat das Ergebnis bei der Parlamentswahl als "großartig" bezeichnet. Prognosen ebenso wie die erste Hochrechnung sehen seine rechtsliberale VVD klar vorn. Nach der Brexit-Entscheidung der Briten und den US-Wahlen hätten die Niederlande "Nein gesagt zu einem Populismus der falschen Sorte", sagte Rutte am Wahlabend vor Anhängern in Den Haag. In Anspielung auf das Abschneiden des Rechtspopulisten Geert Wilders sprach Rutte von einem "Fest für die Demokratie".