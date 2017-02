Bisher regiert Donald Trump vor allem per Dekret: Er setzt Recht, ohne das Parlament oder die zuständigen Behörden zu beteiligen. Allein aufgrund seiner Macht als oberstes Exekutiv-Organ. Damit ist er nicht allein. Auch die Präsidenten vor ihm erließen Dekrete. Allerdings ist bisher kein Präsident so furios gestartet wie Trump. Er will zeigen: Amerika verändert sich - schnell und von Grund auf.