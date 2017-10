Der Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, begrüßt am Tag nach dem Referendum Mitarbeiter.

Der Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, begrüßt am Tag nach dem Referendum Mitarbeiter. Bildrechte: dpa

Krise spitzt sich zu Katalanen erklären Referendum für bindend

Nach dem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien sind die Fronten verhärtet. Spanien will weiter gegen die Abstimmung kämpfen, die Separatisten in Barcelona erklärten es für bindend. Erstmals äußert sich auch die EU.