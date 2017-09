Der Minister hatte seine Reisen als rechtmäßig verteidigt. Später kündigte er jedoch an, dass er bis zum Abschluss einer internen Untersuchung seines Ressorts auf die Nutzung von Chartermaschinen verzichten werde. Am Tag vor seinem Rücktritt versuchte Price sein Amt noch mit einer Stellungnahme zu retten. Darin erklärte er, dass er die Kosten von umgerechnet 340.000 Euro aus eigener Tasche erstatten werde. "Die Steuerzahler werden keinen Groschen für meinen Sitzplatz in diesen Flugzeugen zahlen", so Price.