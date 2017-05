Tschechiens Ministerpräsident Bohuslav Sobotka wird nicht wie diese Woche angekündigt zurücktreten. Sobotka teilte am Freitag mit, er werde seine Demission nicht wie angekündigt einreichen. Stattdessen werde er Präsident Milos Zeman um die Entlassung nur des Finanzministers Andrej Babis ersuchen und nicht wie ursprünglich geplant der gesamten Regierung.

Am Dienstag hatte der 45-jährige Sozialdemokrat noch erklärt, er wolle mit einem Rücktritt Mitte Mai einen Ausweg aus der politischen Krise ermöglichen. Hintergrund der Verwerfungen in Prag sind Steuerbetrugsvorwürfe gegen den Finanzminister seitens des liberal-populistischen Koalitionspartner ANO. Babis ist Unternehmer und Milliardär. Wie Sobotka am Freitag sagte, verdächtigt auch er den laut "Forbes" zweitreichsten Tschechen der Steuerhinterziehung.