Terror, Konflikte und Spannungen haben 2016 zu steigenden Rüstungsausgaben weltweit geführt. Das geht aus den Daten des internationalen Friedensforschungsinstitutes Sipri in Stockholm hervor. Danach gaben die Staaten insgesamt fast 1,686 Billionen US-Dollar für Rüstung aus, 0,4 Prozentpunkte mehr als noch 2015. Dem Institut zufolge entsprachen diese Ausgaben 2,2 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung.

Das Land mit den höchsten Militärausgaben waren Sipri zufolge die USA mit 611 Milliarden Dollar (plus 1,7 Prozentpunkte), gefolgt von China (plus 5,4 Prozentpunkte) und von Russland (plus 5,9 Prozentpunkte). Deutschland liegt auf Rang neun: Die Bundesregierung gab 2016 rund 41,1 Milliarden Dollar für Rüstung aus. Das sind 2,9 Prozentpunkte mehr als noch im Vorjahr.