Rumänien Regierungspartei könnte einlenken

In Rumänien scheint die regierende sozialdemokratische PSD angesichts der massiven Proteste einlenken zu wollen. PSD-Chef Liviu Dragnea sagte am Samstag dem rumänischen Nachrichtenportal DCNews, er schließe nicht mehr aus, dass das umstrittene Dekret für mildere Strafen bei Amtsmissbrauch zurückgenommen würde.

Dragnea kündigte an, sich mit Ministerpräsident Sorin Grindeanu beraten zu wollen. Bei dem Treffen könne man auch über eine Annullierung der Eilverordnung nachdenken. Rumänischen Medienberichten zufolge gilt Dragnea als Strippenzieher für den Eilerlass und Grindeanu lediglich als Vollzieher. Dragnea begründete seinen Sinneswandel damit, dass seine Parteianhänger extrem nervös seien, dass die frisch im Dezember gewählte PSD am Regieren gehindert werde. Diesen innenpolitischen Konflikt wolle man lösen.

Die sozialliberale Regierung, die seit Anfang Januar im Amt ist, hatte Dienstagnacht überraschend ein Eildekret zur Änderung der Strafgesetzbücher erlassen. Von der Strafmilderung für Amtsmissbrauch würde auch Parteichef Dragnea profitieren, der wegen Amtsmissbrauch derzeit vor Gericht steht. Zudem ist eine Amnestie von Straftätern vorgesehen, die zu weniger als fünf Gefängnisjahren verurteilt wurden. Von der Haftentlassung wären auch mehrere frühere Politiker betroffen, die derzeit in Haft sitzen.



Die Regierung begründete ihr Vorhaben damit, dass damit die Haftanstalten geleert würden. In den meisten rumänischen Gefängnissen herrschen chronischer Platzmangel und prekäre Bedingungen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilte das Land wegen seiner Haftbedingungen in den vergangenen fünf Jahren rund 140 Mal – so oft wie kein anderes Land in der EU.