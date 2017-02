Die Massenproteste gegen die Lockerung der Anti-Korruptionsgesetze haben in Rumänien bereits den zweiten Minister zum Rücktritt bewegt. Justizminister Florin Iordache erklärte am Donnerstag, dass er auf das Amt verzichte.

Die Lockerung der Anti-Korruptionsgesetze hatte Hunderttausende Rumänen auf die Straße getrieben. Bildrechte: dpa

Das Dekret löste die größten Massenproteste in Rumäniens jüngster Geschichte aus. An ihnen beteiligten sich täglich teilweise mehr als 100.000 Menschen. Am Sonntag gingen landesweit etwa 500.000 Menschen gegen die Regierung auf die Straße. Selbst Staatspräsident Klaus Iohannis beteiligt sich.



Unter dem Eindruck der Proteste nahm die Regierung das Dekret am Wochenende zurück. Dennoch gehen die Proteste in Rumänien weiter. Die Demonstranten fürchten, dass die Regierung auf anderen Wegen versucht, die Anti-Korruptionsgesetze zu lockern. Inzwischen fordern viele sogar Neuwahlen, weil die Regierung beim Kampf gegen die Korruption versagt habe.