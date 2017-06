So viele demonstrierende Menschen sieht man in Moskau nur noch selten, da große Kundgebungen von den Behörden nicht mehr genehmigt werden. Doch der Gedenkmarsch für den ermordeten Oppositionellen Boris Nemzow am 26. Februar 2017 war zugelassen. Nach Polizeiangaben kamen 5.000 Demonstranten, die Veranstalter schätzten die Teilnehmerzahl auf rund 15.000. Bildrechte: MDR/Roman Schell