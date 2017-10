Der ehemalige Wahlkampfleiter von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, ist im Zuge der Russland-Affäre wegen Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten und des Verdachts der Geldwäsche angeklagt worden. Manafort stellte sich am Montag in der Außenstelle des FBI in Washington, wo er in Gewahrsam genommen wurde.