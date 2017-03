Als brisant erweist sich, dass der damalige Präsident Barack Obama kurz vor Ende seiner Amtszeit 35 russische Diplomaten aus dem Land warf. Als Grund wurde Russlands Einmischung in die US-Präsidentschaftswahlen angegeben. Der Geheimdienst fand heraus, dass Sicherheitsberater Flynn noch am gleichen Tag fünfmal mit dem russischen Botschafter in Washington, Sergej Kisljak, telefonierte. Er soll Moskau in Aussicht gestellt haben, die Diplomaten nach Trumps Vereidigung wieder ins Land zu lassen.

In seinem Buch "The Art of the Deal" schildert Trump seinen Versuch, 1986 in Moskau ein Hotel zu errichten. Damals war er mit dem sowjetischen Botschafter zusammengetroffen. Aber auch umgedreht funktionierte die Verständigung: Seit der Jahrtausendwende kauften sich zahlreiche Russen in Trump-Immobilien ein. So ging 2008 ein Anwesen in Florida für 95 Millionen US-Dollar an den russischen Oligarchen Dmitri Rybolowlew.