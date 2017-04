Syrien Russland macht Rebellen für Giftgas-Tote verantwortlich

Nach dem Giftgas-Tod von fast 60 Menschen versucht Russland derzeit alles, um die syrische Armee aus dem Fokus zu nehmen. Zwar habe die Luftwaffe den Angriff geflogen, die Auswirkungen aber seien so verheerend, weil die Rebellen Giftgas vorrätig hatten - so die Argumentation. Der UN-Sicherheitsrat wird am Mittwoch über eine Resolution der USA, Frankreichs und Großbritanniens beraten, in der eine rasche Aufklärung gefordert wird.