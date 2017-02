"Russlands Wirtschaft lässt das Tal der Tränen hinter sich", bilanziert Klaus Schäfer. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Ost-Ausschusses der deutschen Wirtschaft auf der Frühjahrsbilanzpressekonferenz. Auf den ersten Blick kann auch der Export profitieren. 2016 wurden für 21,6 Milliarden Euro Waren nach Russland geliefert.

Sanktionen nutzen Russlands Wirtschaft

Für das laufende Jahr erwarten viele Unternehmen steigende Lieferungen. Damit scheint der Einbruch durch die Sanktionen gegen Russland nach dem Ausbruch des Ukrainekonflikts 2014 erst einmal überwunden zu sein. "Es trägt wirtschaftlich erste Früchte, dass Politik und Wirtschaft trotz des Sanktionsregimes die Gesprächskanäle immer offen gehalten haben", erklärt der DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier.

Allerdings trafen auch nicht die Prognosen zu, Russlands Wirtschaft würde durch die Sanktionen in die Knie gehen. Das Gegenteil ist der Fall. Für 2017 wird ein Wirtschaftswachstum von 1,5 bis 2 Prozent prognostiziert. Russland hat 220 Milliarden Euro seiner Auslandsschulden abgebaut. Daran änderten auch die Sanktionen und die niedrigen Preise für Gas und Öl nichts.

Russland produziert wieder mehr selbst

Die Sanktionen führen vielmehr zu einer Modernisierung der russischen Wirtschaft. Volker Treier konstatiert: "Die Sanktionen haben Russland ermuntert, viele Dinge wieder bei sich selbst zu produzieren, statt sie zu importieren." Deshalb werden auch verstärkt ausländische Unternehmen aufgefordert, Produktionsstätten im Land aufzubauen.

Die Unternehmer folgen offenbar diesem Trend, denn 40 Prozent der in Russland tätigen Firmen gehen davon aus, künftig mehr Mitarbeiter in Russland zu beschäftigen. Vorreiter ist mal wieder Daimler-Benz. Der Konzern plant den Bau eines neuen Werkes mit einem Investitionsvolumen von 250 Millionen Euro. Andere mittelständische Firmen stehen wohl bereits in den Startlöchern, wenn auch mit kleineren Investitionen eher im zweistelligen Millionenbereich.

Wirtschaft fordert schrittweisen Abbau der Sanktionen

Gleichzeitig schützt die russische Regierung mehr und mehr den eigenen Markt. So werden deutsche Unternehmen bei öffentlichen Ausschreibungen und Einfuhrgenehmigungen benachteiligt. Die gegenseitigen Sanktionen im Lebensmittelbereich haben zu einem Auftrieb für die russische Landwirtschaft und der Nahrungsmittelindustrie geführt. Experten gehen davon aus, dass Russland in einigen Jahren zu einer Landwirtschaftsgroßmacht wird.

So würde sich in der russischen Machtelite eine Stimmung breit machen, meint der Vorsitzende der Außenhandelskammern Matthias Schepp, "dass man kaum noch Interesse hat, die Sanktionen aufzuheben, um die Wirtschaft vor Einfuhren zu schützen." Außerdem würden die Sanktionen die Kräfte in Russland stärken, die kein Interesse an einer Annäherung an den Westen haben.

Deutsche Wirtschft will Russland nicht den USA überlassen

Deshalb plädiert auch der Ost-Ausschuss, so bald als möglich mit einem Abbau der Sanktionen zu beginnen. Das wünschen sich jedenfalls 91 Prozent der Firmen, die im Russland-Geschäft tätig sind. Nur 29 Prozent glauben allerdings, dass es da 2017 zu Fortschritten kommt. Der Ostausschuss schlägt der Politik als Kompromiss eine schrittweise Lockerung der Sanktionen vor. Ein Anreiz, um Putin zu Zugeständnissen im Ukrainekonflikt zu motivieren. "Fortschritte im Friedensprozess", so Klaus Schäfer, "sollten dann aber auch mit einem schrittweisen Abbau der Sanktionen honoriert werden. Nur so besteht eine Aussicht auf eine positive Dynamik."

Allerdings steht dahinter auch das eigene Interesse der deutschen Wirtschaft. Sie will Arbeitsplätze eher in Deutschland sichern und einer weiteren Verlagerung von Produktion nach Russland nicht Vorschub zu leisten. Es gibt noch das unkalkulierbare Risiko Donald Trump. Die deutsche Wirtschaft möchte nicht das Nachsehen haben, wenn es zwischen dem amerikanischen Präsidenten und Putin zu einer Annäherung kommt und davon dann die US-Wirtschaft profitiert.