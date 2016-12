Als Reaktion auf Strafmaßnahmen aus den USA will Russland 35 US-Diplomaten ausweisen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte im russischen Fernsehen, das habe er Präsident Wladimir Putin vorgeschlagen. So sollten 31 Mitarbeiter der US-Botschaft in Moskau zu unerwünschten Personen erklärt werden sowie vier Mitarbeiter des Konsulats in Sankt Petersburg. Außerdem sollen US-Diplomaten zwei Anwesen in Moskau nicht mehr nutzen dürfen.