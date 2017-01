Russland hat die jüngsten Vorwürfe der US-Geheimdienste, es habe mit Hacker-Angriffen in die Präsidentenwahl in den USA eingegriffen, entschieden zurückgewiesen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte am Montag in Moskau, die Anschuldigungen entbehrten jeder Grundlage, seien "amateurhaft" und "der professionellen Arbeit von Weltklasse-Geheimdiensten nicht würdig".

Peskow spricht von "Hexenjagd"

Peskow sagte weiter, man sei diese Vorwürfe langsam leid. Die Kampagne gleiche inzwischen einer "Hexenjagd". Zudem sei nach wie vor unklar, auf welcher Datenbasis Vorwürfe erhoben worden seien. Zugleich fügte der Kreml-Sprecher hinzu, auf "Hexenjagden" von US-Politikern folgten gewöhnlich nüchternere Herangehensweisen, die auf Dialog statt auf emotionale Anfälle setzten.

Vorwürfe der US-Dienste

Putin selbst äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Am Tag der Veröffentlichung feierte er das Orthodoxe Weihnachtsfest. Bildrechte: dpa Die US-Geheimdienste CIA, FBI und NSA hatten Ende der vergangenen Woche ihren vom scheidenden Präsidenten Barack Obama in Auftrag gegeben Bericht in Auszügen veröffentlicht. Darin behaupteten sie erneut, Russland habe mit Cyber-Angriffen aktiv in die US-Präsidentenwahl eingegriffen. Den russischen Präsidenten Wladimir Putin beschuldigten sie sogar, eine Manipulation der US-Wahlen persönlich angeordnet zu haben, um diese zugunsten des Republikaners Donald Trump zu beeinflussen und dessen demokratische Kontrahentin Hillary Clinton zu diskreditieren. Zugleich warnten die Dienste auch vor ähnlichen Beeinflussungsversuchen bei den Verbündeten der USA.



Konkrete Beweise für die Anschuldigungen enthielt der veröffentlichte Teil des Geheimdienstberichtes allerdings nicht. Kreml-Sprecher Peskow sagte, der öffentlich zugängliche Teil des Dokuments sei Putin von den russischen Behörden vorgelegt worden.

Trump: Kein Einfluss auf Wahl-Ausgang

Auch Trump wünscht sich wieder bessere Beziehungen zu Russland. Bildrechte: dpa Die doppelt so umfangreiche vollständige Version des US-Geheimdienstreports, der auch konkrete Geheimdienstinformationen enthält, wurde am Donnerstag Obama und am Freitag seinem designierten Nachfolger Trump vorgelegt.



Trump wies die Schlussfolgerung des Geheimdienstberichts zu Hacker-Angriffen zwar öffentlich nicht zurück. Allerdings verwahrte er sich gegen Unterstellungen, diese hätten ihm zu seinem Wahlsieg verholfen. Tatsächlich konnte scheinbar nicht belegt werden, dass die – von wem auch immer initiierten - Cyber-Attacken auf Clintons Demokratische Partei tatsächlich Einfluss auf den Ausgang der US-Wahl hatten.

Putin und Trump hoffen auf bessere Beziehungen