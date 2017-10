Mehr als drei Millionen Menschen reisen jedes Jahr vom Flughafen Frankfurt am Main, dem größten deutschen Verkehrsflughafen, in die USA. Bei knapp 61 Millionen Fluggästen jährlich sind das sicherlich eher wenig, aber für all diese Passagiere gelten nun die neuen verschärften Kontrollen.

Weiter teilte die Lufthansa mit: "Zusätzlich zu den bereits eingeführten Kontrollen von elektronischen Geräten müssen Reisende in die USA neu auch mit Kurzbefragungen am Check-in, beim Dokumentencheck oder am Gate rechnen. Aufgrund der neuen Richtlinien müssen SWISS Economy Gäste ab Genf spätestens 90 Minuten vor ihrem Abflug einchecken. Die Zeiten für Business und First Class sowie Reisende ab Wien, Zürich, Frankfurt und München bleiben unverändert. Die Lufthansa Group Airlines empfehlen, bereits am Vorabend online einzuchecken. Passagiere, die in die USA reisen möchten, werden gebeten, rechtzeitig vor Abflug am Flughafen zu sein."