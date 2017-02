Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat die Denkweise des neuen US-Präsidenten Donald Trump "in Deals" schädlich für die Stabilität in der Welt genannt. Schäuble kritisierte im "Tagesspiegel": "Wir brauchen keine Lösungen, bei denen der eine verliert, wenn der andere gewinnt." In der Grundstücksbranche möge das anders sein. Aber die Welt brauche Win-Win-Situationen.