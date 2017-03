Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini erinnerte, Meinungs-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit seien auch in der russischen Verfassung festgeschrieben. Sie rief die Kreml-Führung auf, die Grundrechte zu garantieren und sich an seine internationalen Verpflichtungen zu halten. Auch die USA kritisierten die Festnahmen scharf. Ein Vertreter des Außenministeriums sprach von einem Angriff auf demokratische Werte. Die USA forderten die russische Regierung auf, alle friedlichen Demonstranten umgehend freizulassen.

In Russland waren am Sonntag unter anderem in Moskau, St. Petersburg, Wladiwostok und Jekaterinburg Hunderte Demonstranten festgenommen worden . Die russische Menschenrechtsgruppe OWD sprach von mindestens 933 Festnahmen. Der Blogger Alexej Nawalny hatte zu den Protesten aufgerufen. Er wirft unter anderem Ministerpräsident Dmitri Medwedew vor, sich bereichert zu haben .

In Moskau hatte die Verwaltung die Kundgebungen untersagt. Nawalny selbst wurde gleich zu Beginn der Proteste festgesetzt. Der Oppositionelle will bei der Präsidentenwahl 2018 gegen Staatschef Wladimir Putin kandidieren. Im Februar war er wegen Unterschlagung zu fünf Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Nawalny will dagegen in Berufung gehen.