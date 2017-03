Die Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu US-Präsident Donald Trump in Washington ist unmittelbar vor dem Abflug abgesagt worden. Die Kanzlerin teilte am Montagabend mit, Trump habe sie angerufen und wegen eines heraufziehenden Unwetters das Treffen abgesagt. Trumps Sprecher Sean Spicer erklärte, das Treffen solle nun am Freitag stattfinden. Ein Regierungssprecher in Berlin sagte lediglich, die Visite solle "zeitnah nachgeholt werden".

Da kann man nichts machen. Merkel verschiebt US-Besuch Bildrechte: dpa

Für die Ostküste ist ein schwerer Schneesturm vorhergesagt worden. Ein Blizzard werde in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) über Städte wie New York und Washington ziehen und Schnee in Höhe von bis zu 50 Zentimetern bringen, teilte der Nationale Wetterdienst mit. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio ordnete an, dass die Schulen am Dienstag geschlossen bleiben. Bewohner sollten soweit möglich zu Hause bleiben und nicht mit dem Auto fahren.