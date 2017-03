Dafür braucht die schottische Regierungschefin aber die Zustimmung der Zentralregierung in London. Ohne das Ja aus London ist ein rechtlich bindendes Referendum in Schottland nicht möglich.



Die britische Premierministerin Theresa May hat bereits deutlich gemacht, dass sie vor dem EU-Austritt Großbritanniens nicht über eine Volksabstimmung in Schottland reden will. Sie will sich ganz auf die Austrittsverhandlungen mit der EU konzentrieren. Am Mittwoch will sie bei der EU in Brüssel offiziell den Austritt erklären.