Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hat die Vorbereitungen für ein zweites Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands auf die Zeit nach den Brexit-Verhandlungen verschoben. Sie sagte am Dienstag im schottischen Parlament: "Wir werden das Gesetz für ein Unabhängigkeitsreferendum nicht jetzt sofort einbringen". Die Entscheidung über ein neues Referendum solle frühestens im Herbst 2018 fallen.

Großbritanniens Premierministerin May plädiert für eine völlige Aufgabe des Referendums. Bildrechte: dpa

Das Umdenken Sturgeons erfolgte auch vor dem Hintergrund beträchtlicher Stimmenverluste ihrer Schottischen Nationalpartei (SNP) bei der vorgezogenen britischen Parlamentswahl am 8. Juni. Von den 59 schottischen Sitzen im Londoner Unterhaus hat die SNP nun nur noch 35, während es nach der Wahl 2015 noch 56 waren. Sturgeon hatte eingeräumt, dass die Parlamentswahl für die SNP "einige bittere und enttäuschende Verluste" mit sich brachte.



Die britische Premierministerin Theresa May erklärte kurz vor den Äußerungen Sturgeons, die schottische Regierungschefin solle den Plan für ein zweites Unabhängigkeitsreferendum "vollständig aufgeben". Das sei aus ihrer Sicht die "Botschaft" des Wahlausgangs vom 8. Juni in Schottland.