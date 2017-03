Schottland nimmt Anlauf für ein neues Unabhängigkeitsreferendum. Regierungschefin Nicola Sturgeon kündigte am Montag an, sie werde in der kommenden Woche die ersten Schritte einleiten. Konkret wolle sie sich vom schottischen Parlament die Vollmacht einholen, mit der britischen Regierung über das Referendum zu verhandeln.

Sturgeon: Habe in London auf Granit gebissen

Nicola Sturgeon Bildrechte: dpa Als Zeitpunkt für die Volksabstimmung nannte Sturgeon einen Termin zwischen Ende 2018 und Anfang 2019, wenn die Bedingungen für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union absehbar seien. Zur Begründung für den neuen Anlauf verwies Sturgeon auf den von der britischen Premierministerin Theresa May geplanten harten Brexit. Die Regierung in London sei den Interessen Schottlands "nicht einen Zentimeter entgegengekommen", sagte Sturgeon. Sie habe für Schottland die Möglichkeit eingefordert, eine eigene Vereinbarung mit der EU zu treffen, um im EU-Binnenmarkt bleiben zu können. Damit habe sie aber auf Granit gebissen. Nun müssten die Schotten die Gelegenheit haben, abzustimmen, ehe es zu spät sei.

Downing Street weist Ansinnen aus Edinburgh zurück

Theresa May Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK London wies das Ansinnen aus Edinburgh mit scharfer Kritik zurück. Die britische Regierung erklärte, eine solche Volksabstimmung wäre "spalterisch" und würde "zum schlimmstmöglichen Zeitpunkt" zu einer "enormen wirtschaftlichen Unsicherheit führen". Die schottische Regierung in Edinburgh solle sich vielmehr darum bemühen, ihre internen Angelegenheiten "gut zu verwalten". Ein Unabhängigkeitsreferendum in Schottland müsste vom Parlament in London zugelassen werden, in dem die Konservativen von Premierministerin May die Mehrheit haben.

2014 scheiterte Unabhängigkeitsreferendum knapp

Bereits 2014 stimmten die Schotten in einem Referendum über eine Loslösung von Großbritannien ab. Damals stimmte eine knappe Mehrheit für den Verbleib im Vereinigten Königreich. Nachdem Brexit-Referendum im vergangenen Jahr flammte die Debatte über eine schottische Unabhängigkeit wieder auf. Anders als die Wähler in England und Wales sprachen sich die Schotten dafür aus, in der EU zu bleiben - und das mit 62 Prozent relativ deutlich.

Rechtliche Grundlage Schottland hat zwar ein eigenes Regionalparlament und eine eigene Regionalregierung. Ein Austritt Schottlands aus dem Vereinigten Königreich betrifft nach Ansicht der "Zentralregierung" aber die Verfassung des gesamten Landes und ist demnach Sache des Parlaments in London. Auch Schottlands Generalanwalt ist der Überzeugung, dass eine einseitige Austrittserklärung gerichtlich angefochten werden könnte. Beim ersten Referendum 2014 hatten sich deshalb die britische und die schottische Regionalregierung auf alle Modalitäten geeinigt.